7 إصابات في حادث إطلاق نار بحي يهودي في نيويورك "فيديو"

الأحد 17 أغسطس 2025

01:42 م الأحد 17 أغسطس 2025

وكالات

ذكرت تقارير إعلامية أن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع في حي يهودي بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بعد استهداف ضحاياه قرب كنيس في حي كراون هايتس بمنطقة بروكلين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار إطلاق النار وتواجدا كثيفا لعناصر الشرطة التي طوقت موقع الحادث.