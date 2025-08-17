7 إصابات في حادث إطلاق نار بحي يهودي في نيويورك "فيديو"
وكالات
ذكرت تقارير إعلامية أن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع في حي يهودي بمدينة نيويورك الأمريكية.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار بعد استهداف ضحاياه قرب كنيس في حي كراون هايتس بمنطقة بروكلين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار إطلاق النار وتواجدا كثيفا لعناصر الشرطة التي طوقت موقع الحادث.
📹 مشاهد جديدة من مكان إطلاق النار بحي يهودي في مدينة نيويورك قبل قليل#حرب_غزة pic.twitter.com/AhZTOBHan9— ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 17, 2025
فيديو قد يعجبك: