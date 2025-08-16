إعلان

الإمارات: قمة ألاسكا خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين

11:14 م السبت 16 أغسطس 2025

قمة ألاسكا بين بوتين وترامب

background

أبوظبي - (د ب أ)

رحبت الإمارات اليوم السبت بالقمة التي عقدت في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها ترامب لتعزيز الحوار وإيجاد حلول سلمية، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ أجواء الثقة في القارة الأوروبية.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بهذا اللقاء التاريخي، مؤكدة أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المشتركة للرئيسين لإنهاء أزمة أوكرانيا تمثل مصدر أمل لتعزيز السلام والاستقرار العالمي.

قمة ألاسكا ترامب وبوتين الإمارات فلاديمير بوتين
