انتشال جثة متسلقة صينية لقيت حتفها فوق قمة جبل "كي 2" بباكستان

جيلجيت (باكستان) (أ ب)

أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم السبت، بأن فريق إنقاذ من باكستان ونيبال انتشل جثة متسلقة صينية لقيت حتفها على قمة "كي 2"، وهي ثاني أعلى قمة في العالم في شمال باكستان.

وقال فيض الله فارق، المتحدث باسم حكومة جيلجيت-بالتستان، إن جثمان جوان جينج نُقِل جوًا بمروحية عسكرية من مخيم القاعدة الخاص بجبل "كي 2" بعدما أنزله فريق من المتسلقين.

وتوفيت جينج الثلاثاء الماضي بعدما سقطت عليها صخور خلال النزول بعد يوم من وصولها للقمة مع مجموعة متسلقين آخرين.

وقال فارق، إنه جرى إرسال جثمان المتسلقة الصينية إلى مستشفى في مدينة سكاردو، وسوف يتم نقله إلى إسلام أباد بعد التنسيق مع أسرتها والمسؤولين الصينيين.

ويعتبر جبل "كي 2"، الذي يبلغ ارتفاعه 8611 مترًا فوق سطح البحر، إحدى أكثر القمم الخطيرة والصعبة في العالم لتسلقها.

وتأتي وفاة جينج بعد أكثر من أسبوعين من وفاة المتسلقة الألمانية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، لاورا دالماير، بينما كانت تحاول تسلق قمة أخرى في المنطقة.