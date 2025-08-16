"بدا كأنه يصرخ".. لقطة مثيرة لبوتين إلى جانب ترامب في قمة ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

انتشرت صور من قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث ظهر الزعيمان جالسين جنبًا إلى جنب داخل قاعة الاجتماعات، وخلفهما لافتة كبيرة تحمل شعارات "السعي للسلام" و"ألاسكا 2025".

الصور، التي التُقطت أثناء جلسة أمام الصحفيين بحضور وفدي البلدين من كبار المساعدين، أظهرت لحظة لفتت الأنظار؛ إذ بدا بوتين وكأنه يصرخ أثناء محاولته الرد على أسئلة الصحفيين وسط ضجيج القاعة، دون أن يتضح ما كان يقوله بالتحديد.

المشهد جاء في أجواء تملؤها الترقبات بشأن نتائج القمة، التي تُعقد في ظل ملفات شائكة أبرزها الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا، قبيل القمة التي طال انتظارها بين الرئيسين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وحطّت طائرة بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بعد وقت قصير من وصول طائرة ترامب، حيث شوهد الزعيمان يتصافحان أمام عدسات الكاميرات قبل أن يسيرا معًا فوق السجّاد الأحمر.

ويُعد هذا اللقاء الأول لبوتين على أراضي دولة غربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وخلال الاستقبال، تبادل الرئيسان المجاملات في أجواء وُصفت بالودية والحيوية، حيث مدّ ترامب يده مجددًا لبوتين وربّت على الجزء العلوي منها أثناء المصافحة الثانية.

وكانت التكهنات قد دارت في وقت سابق حول ما إذا كان الرئيسان سيتشاركان الرحلة في سيارة الليموزين نحو غرفة الاجتماعات، وهو ما حدث بالفعل.