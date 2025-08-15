إعلان

مسؤول باكستاني: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شمال غرب البلاد لنحو 56 شخصا

02:26 م الجمعة 15 أغسطس 2025

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شمال غرب البلاد لنحو

بيشاور (باكستان)- (أ ب)

صرح مسؤول باكستاني أن 56 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت منطقة بونر بشمال غرب البلاد.

وصرح المسؤول الحكومي كاشف قيوم أن العشرات أصيبوا عندما دمرت الفيضانات المنازل في قرى منطقة بونر، التي تقع شمال غربي إقليم خيبر باختونخوا، مضيفا أن رجال الإنقاذ يعكفون على محاولة الوصول بالقوارب والمروحيات للسكان الذين تقطعت بهم السبل.

وأشار إلى أن العشرات من سكان القرى مازالوا في عداد المفقودين، ورجح أن ترتفع حصيلة القتلى جراء الفيضانات.

