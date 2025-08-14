إيران ترد على نتنياهو: الشعب يقف خلف الجمهورية الإسلامية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني يقف بقوة إلى جانب الجمهورية الإسلامية، وذلك رداً على رسالة مصورة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا فيها الإيرانيين للخروج في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وفي السياق ذاته، قلل الرئيس الإيراني حسن روحاني من أهمية عرض نتنياهو إرسال خبراء رفيعي المستوى في مجال المياه للمساعدة في حل أزمة المياه في إيران بعد "تغيير النظام"، قائلاً: "المتخصصون لدينا يمتلكون الخبرة في أساليب تجديد المياه والابتكارات لتأمينها... المشكلة ليست لها حلول معجزية ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها".