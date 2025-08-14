إعلان

إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو

10:29 ص الخميس 14 أغسطس 2025

قوات إسرائيلية عند حدود قطاع غزة

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، الخميس، إن الجدول الزمني لجيش الاحتلال بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحث جيش الاحتلال على تحرك سريع وقوي باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة بغزة.

وذكرت تقديرات جيش الاحتلال، أن من المتوقع أن يلتقي آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء طارئة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، أنه سيتم إرسال 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء لصالح العملية الواسعة لاحتلال مدينة غزة.

