مسؤول إسرائيلي: شروط الحكومة لإنهاء الحرب بغزة غير قابلة للتطبيق

11:47 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الحرب بغزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، الأربعاء، إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة.

وأوضح المصدر الأمني، أن الأطراف أحرزت تقدما كبيرا في خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لكن إحاطات المستوى السياسي أضرت بالمفاوضات.

وأكد المصدر الأمني، أن شروط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق ولن تؤدي إلى اتفاق.

‌‏ونقلت "العربية/ الحدث" عن مصادر، أن مصر تعمل على بلورة صفقة شاملة بشأن غزة يتم تنفيذها بنهاية أغسطس، مؤكدة أن حماس أبدت استعدادا لسحب مقاتليها مقابل انسحاب إسرائيل لنقاط متفق عليها، كما طلبت وقف خطة إسرائيل لاحتلال غزة.

