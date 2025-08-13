إعلان

وزير خارجية أمريكا: نعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي

05:54 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تعمل على على تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وأضاف روبيو، أن بلاده في طور تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن ذلك قيد الإعداد.

وتابع إن عملية التصنيف "طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها.

وأوضح: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر، لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".

ووفق روبيو، فإن العملية تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية، معتبرا أن جماعة الإخوان تثير قلقا بالغا.

وقدم السيناتور الأمريكي الجمهوري تيد كروز للكونجرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية، معتبرا أن تنظيم "الإخوان" يعد "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".

وحسبما قال كروز فإن الإخوان يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا أمريكا الإخوان تصنيف الإخوان في أمريكا
