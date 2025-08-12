أوكرانيا: تصاعد دخان قرب ميناء الشحن لمحطة زابوريجيا النووية

وكالات

أكدت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الطاقة الأوكرانية، الثلاثاء، رصد تصاعد دخان قرب ميناء الشحن لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وتخضع محطة زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، للسيطرة الروسية، منذ مارس 2022.

ويتناوب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام في المحطة وعادة ما يسافرون عبر خط الجبهة الروسي الأوكراني إلى المنطقة التي تسيطر عليها كييف.

وفي فبراير الماضي، حملت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، مسؤولية فشل عملية تناوب المراقبين الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ونشرت الوزارة، مقاطع مصورة، قالت إنها تظهر على ما يبدو جنودا أوكرانيين يقصفون قافلة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب قائمة بالأحداث مرفقة بالطوابع الزمنية.





