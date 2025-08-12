اليمن: إجراءات صارمة بحق المتورطين في تهريب المهاجرين الأفارقة

صنعاء - (د ب أ)

أقرت السلطات الأمنية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إجراءات صارمة بحق المتورطين في تهريب المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد حوالي أسبوع من مقتل أكثر من 90 مهاجرا إثيوبيا قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن شرطة محافظة أبين، إن إدارة أمن المحافظة "ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية".

وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أي وسيلة أخرى، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنيًا وإنسانيًا على المحافظة".

وشدد البيان على أن "الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المجتمع".

ودعا البيان المواطنين "إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها".

وقبل قرابة أسبوع تعرض قارب يقل مهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية للغرق قبالة سواحل أبين، ما أسفر عن مقتل 92 شخصا فضلا عن عديد من المفقودين.

وبشكل متكرر، يتجه العديد من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج، وخاصة السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 400 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي الرابط بين القرن الإفريقي واليمن.





