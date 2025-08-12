فرنسا تطالب إسرائيل بإدخال صحفيين دوليين إلى غزة لتوثيق الصراع

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الغارة الإسرائيلية التي أدّت إلى استشهاد صحفيي الجزيرة بقطاع غزة أثناء أدائهم واجبهم الصحفي.

وأعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها من الخسائر الفادحة التي تكبدها صحفيو غزة بعد استشهاد أكثر من 200 صحفي بغارات إسرائيلية.

وطالبت الخارجية الفرنسية، إسرائيل بضمان وصول صحفيين دوليين بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة لتوثيق الصراع.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة، أدت إلى استشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع و3 مصورين، مساء الأحد الماضي.