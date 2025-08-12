إعلان

رويترز: إدارة ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي

09:39 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

إسقاط المساعدات على غزة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمريكية قولها، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي ولا يلبي احتياجات سكان القطاع.

وأرودت "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "منفتحون على حلول مبتكرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة ونرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيدًا عن أيدي حماس".

ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية، إذ دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسقاط المساعدات على غزة دونالد ترامب مساعدة الفلسطينيين في غزة حماس السلطات الصحية في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان