رويترز: إدارة ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمريكية قولها، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر إسقاط المساعدات على غزة غير واقعي ولا يلبي احتياجات سكان القطاع.

وأرودت "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "منفتحون على حلول مبتكرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة ونرحب بأي جهد فعال يوفر الغذاء لسكان غزة ويبقيه بعيدًا عن أيدي حماس".

ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية، إذ دعا مسؤولون إنسانيون بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى تحرك عاجل بعد أن أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل جراء سوء التغذية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.