ترامب: لا أعتقد أن حماس يجب أن تبقى في غزة



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يؤيد بشكل مباشر خطط إسرائيل لمهاجمة واحتلال مدينة غزة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن حماس لن تفرج عن الرهائن ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.

وأضاف ترامب: "على إسرائيل أن تقرر الخطوة التالية، وأن تحدد ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، وبالنسبة لي، لا يمكنهم البقاء هناك."

وأكد: "لدي رسالة واحدة فقط: تذكروا 7 أكتوبر، تذكروا 7 أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس.

وأشار إلى أنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء نتنياهو الأحد، حيث ناقشا الخطط المتعلقة بالوضع الحالي.

ويعارض بعض كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الهجوم المخطط له جزئياً بسبب خوفهم من أنه سيعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، وفقا للعربية.

وواجهت الخطة الإسرائيلية ردود فعل دولية هائلة نظراً للكارثة الإنسانية التي تتكشف بالفعل في غزة، لكن ترامب قرر عدم التدخل وترك إسرائيل تمضي قدماً كما تراها مناسبة.

بينما امتنع ترامب عن القول ما إذا كان يدعم العملية المخطط لها، بدا أنه يتفق مع حجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن المزيد من الضغط العسكري على حماس مطلوب.