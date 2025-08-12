إعلان

عمدة واشنطن تُحذر من سيطرة ترامب على الشرطة.. ماذا قالت؟

01:20 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

وصفت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر، سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة أنها مقلقة وغير مسبوقة، لكنها قالت إن المدينة ليست مندهشة تماما.

قالت باوزر، إن المدينة شهدت تراجع الجريمة العنيفة إلى إلى أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وأشارت إلى أن الجريمة انخفضت ليس فقط من ذروة مستوياتها ما بعد الوباء في عام 2023، ولكن من مستويات عام 2019 قبل الوباء، وفقا لسكاي نيوز.

وألقت باوزر الضوء على حدائق العاصمة ومدارسها ووسائل النقل العام، إذ قالت إنه: من المهم لأولئك الذين يعيشون في المدينة ومن يزورونها أن يعرفوا مدى جمال مدينتنا، ومدى فخرنا بكل ما حققناه هنا.

