ترامب: لن تفرج حماس عن الأسرى ما لم يتغير الوضع

08:52 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا يمكنها البقاء في قطاع غزة، مؤكدا: "لدي شيء واحد أقوله، وهو تذكروا السابع من أكتوبر".

وأضاف ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن القرار بشأن ما ستفعله إسرائيل لاحقا، بما في ذلك مسألة السماح لحماس بالبقاء في غزة، يعود لتل أبيب نفسها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يعتقد أن حماس ستفرج عن الأسرى ما لم يتغير الوضع القائم، لافتا إلى أنه أجرى أمس الأحد محادثة وصفها بـ"الجيدة" مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

دونالد ترامب حماس الأسرى الإسرائيليين احتلال غزة
