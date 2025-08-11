إعلان

العراق وإيران يوقعان اتفاقية لأمن الحدود

04:45 م الإثنين 11 أغسطس 2025

العراق وإيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوقع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اتفاقية ثنائية لأمن الحدود.

ورعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين الأعرجي ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد السوداني، خلال لقائه لاريجاني، سعي بلاده الحثيث إلى تطوير العلاقات مع إيران، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، نقل لاريجاني تحيات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة، بحسب ما أوردته "واع".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق إيران قاسم الأعرجي علي لاريجاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن