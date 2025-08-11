العراق وإيران يوقعان اتفاقية لأمن الحدود

وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوقع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اتفاقية ثنائية لأمن الحدود.

ورعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين الأعرجي ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد السوداني، خلال لقائه لاريجاني، سعي بلاده الحثيث إلى تطوير العلاقات مع إيران، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، نقل لاريجاني تحيات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة، بحسب ما أوردته "واع".