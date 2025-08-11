وكالات

قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إن جميع ملفات الجنسية في البلاد تخضع لإجراءات تدقيق شاملة، وإنه سيتم التعامل معها بحزم ودقة وبلا استثناء، مشيرًا إلى أن التنسيق المتواصل مع دول أخرى أسفر عن كشف العديد من المزورين، إذ تم سحب نحو 50 ألف جنسية حتى الآن.



وأكد اليوسف، أن "الكويت كلها تحت التدقيق"، وذلك ردًا على سؤال وجهته له صحيفة القبس الكويتية حول "هل هناك ملفات لنواب ووزراء سابقين وغيرهم تخضع للفحص أمام اللجنة العليا لتحقيق الجنسية حاليًا؟



وكشف الوزير أن الكويت ستعتمد طبعة جديدة للجنسية قريبًا وستكون إلكترونية، بحسب ما قال لصحيفة القبس الكويتية.



وأشار إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تواصل عملها وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مردفًا: "ولن تدخر الكويت أي جهد في رصد أي مزور أو متلاعب في الحصول على الجنسية الكويتية".



وشدد وزير الداخلية مجددًا على أنه لا تهاون مع العابثين بالهوية الوطنية والمتورطين في تزوير الجنسية والحصول عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بالغش والتزوير، ولا تهاون مع مصلحة الوطن العليا، "ونحن مستمرون في تطبيق سيادة القانون".



وكانت الكويت قد سحبت جنسيات العديد من النساء وفقًا للمادة الثامنة، وفي هذا الشأن، قال اليوسف إنه لن يتم تمديد المهلة المحددة حتى نهاية أغسطس الجاري لتعديل أوضاعهن، مضيفًا: "من يدّعين أن سفاراتهن لم تستقبلهن لتسوية أوضاعهن، يمكنهن مراجعة المكتب المخصص للمادة الثامنة".