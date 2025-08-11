إعلان

"اتفاق سلام تاريخي" بين أذربيجان وأرمينيا.. فما أصل الخلاف؟ (فيديو)

11:11 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

بي بي سي

تعهّدت أرمينيا وأذربيجان، الجمعة، في واشنطن وضع حد "نهائي" لنزاع دائر بينهما منذ عقود بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستضاف ترامب قمة جمعت رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اللذين اعتبرا أن وساطة ترامب "تستحق منحه جائزة نوبل للسلام".

وقال ترامب "تلتزم أرمينيا وأذربيجان وقفا نهائيا للقتال"، وكذلك التعاون التجاري وفتح مجال السفر وإقامة "علاقات دبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيهما".

ويحظى إقليم ناغورنو كاراباخ باعتراف دولي باعتباره جزءاً من أذربيجان لكن مناطق واسعة منه كانت تخضع لسيطرة السكان من العرقية الأرمنية طوال ثلاثة عقود.

أذربيجان أرمينيا واشنطن إقليم ناغورنو كاراباخ أخبار BBC
