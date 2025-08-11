إعلان

"أكسيوس": نائب ترامب يُحقق تقدمًا في بريطانيا حول إنهاء الصراع الأوكراني

07:50 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

ترامب وفانس

background

وكالات

أعلن موقع Axios الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي، أن نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس، تمكن من تحقيق تقدم كبير في بريطانيا حول إنهاء الصراع في أوكرانيا.

ووفقا لمعلومات الموقع، أدت اجتماعات فانس التي استمرت لساعات يوم السبت، إلى "تقدم كبير وملموس" نحو تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه، أجرى يوم السبت محادثات بشأن أوكرانيا مع ممثلي كييف وأوروبا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه حضر المحادثات نائب الرئيس الأمريكي فانس، وكذلك رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الدفاع الأوكراني السابق وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، بالإضافة إلى مستشارين في مجال الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي فانس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار خط الجبهة الحالي على الأرض.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".

وأكد أن الولايات المتحدة لا ترى أن اتصالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي قبل القمة الروسية الأمريكية ستكون مثمرة.

وفي فجر يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في 15 أغسطس بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ما أعلنه ترامب، مشيرا إلى أن الزعيمين سيركزان على مناقشة حلول لتسوية دائمة للأزمة الأوكرانية.

حل أزمة أوكرانيا أزمة أوكرانيا نائب الرئيس الأمريكي الصراع الأوكراني ترامب فانس
