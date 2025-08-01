هيئة الإذاعة العامة الأمريكية تعلن أنها ستتخذ إجراءات نحو الإغلاق

(أ ب)

أعلنت هيئة الإذاعة العامة الأمريكية، التي تعد حجر الزاوية في الثقافة الأمريكية لثلاثة أجيال اليوم الجمعة، أنها ستتخذ خطوات نحو الإغلاق بعد أن أوقف الكونجرس تمويلها.

ويعد هذا الإعلان بمثابة نهاية لحقبة امتدت قرابة ستة عقود كانت خلالها الهيئة وراء إنتاج برامج تعليمية مرموقة ومحتوى ثقافي بل وحتى لتنبيهات الطوارئ.

وجاء إغلاق الهيئة المعروفة اختصاراً باسم (سي بي بي)، نتيجة مباشرة لاستهداف الرئيس دونالد ترامب للإعلام العام، الذي قال عنه مراراً إنه ينشر آراء سياسية وثقافية تتعارض مع تلك التي ينبغي للولايات المتحدة تبنيها.