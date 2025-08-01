أول تعليق من ويتكوف بعد زيارته لغزة لمدة 5 ساعات

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه زار غزة يوم الجمعة لفهم الوضع الإنساني في القطاع بشكل أفضل ونقله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات في غزة – للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع بمسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى".

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو تزويد ترامب بـ"فهم واضح للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى سكان غزة".

وأشار ويتكوف أيضًا، إلى أنه التقى هو ومايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بالمسؤولين الإسرائيليين يوم الخميس لمناقشة الوضع في غزة.