داكار- (أ ش أ)

قال سفير مصر لدى السنغال السفير خالد عارف، إن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يسير داخل مقر البعثة في العاصمة "داكار"، بكل سلاسة وانتظام، ووسط أجواء وطنية مميزة ومشرفة من قبل أبناء الجالية المصرية.

وأضاف السفير خالد عارف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة- أن المشاركة الإيجابية التي نشهدها من أبناء الجالية المصرية في السنغال تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية، وإدراكهم للدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

ونوه بحرص الدولة المصرية على تمكين مواطنيها في الخارج من أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني، وشركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن.

وسلط الضوء على اللقاء المهم الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أعضاء الجالية المصرية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السنغالية الأسبوع الماضي، وتأكيده على أهمية دورهم الوطني وإسهامتهم في مسيرة التنمية بالبلاد، فضلاً عن كونهم شركاء في بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ قيم الديمقراطية.

ولفت إلى أن أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم أصبحوا أقرب للوطن من أي وقت مضي خاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لهم وحرصها على إشراكهم في الجهود والقضايا الوطنية؛ ما عزز انتماءهم وحبهم وحرصهم على وطنهم الأم.

وأكد سفير مصر لدى السنغال أن أبناء الجالية المصرية في السنغال يمثلون نموذجًا مشرفًا في المواطنة و الانتماء والولاء لوطنهم، حيث يظهرون دائمًا روحًا وطنية عالية، ولا يتأخرون عن تلبية نداء الوطن والمشاركة في كل ما يدعمه، سواء من خلال الاستحقاقات الانتخابية أو المواقف الداعمة لمصر.