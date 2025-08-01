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روسيا: إسقاط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق

10:53 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان، أنه قد تم تدمير "31 مسيرة على أراضي مقاطعة بيلجورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان على أراضي مقاطعة ليبيتسك، واثنتان على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".

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