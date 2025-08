وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه تم اليوم الخميس، إسقاط مساعدات كندية إلى غزة بمساعدة أردنية.

وكتب كارني في منشور على منصة X ، موجها الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "إن كندا تخصص أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة - وسنضمن أن يتم ذلك بالقدر الضروري".

وتضمن المنشور مقطع فيديو للمساعدات التي تحمل العلمين الكندي والأردني، والتي يتم تحميلها في طائرة عسكرية أردنية وإسقاطها فوق غزة.

A new airlift of Canadian aid landed in Gaza today, with thanks to His Majesty King Abdullah II and our Jordanian partners.



Canada is dedicating more than $340 million in aid to address the humanitarian crisis in Gaza — and we will ensure it moves forward at the necessary scale. pic.twitter.com/SSBBclcq4o