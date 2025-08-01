وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه تم اليوم الخميس، إسقاط مساعدات كندية إلى غزة بمساعدة أردنية.

وكتب كارني في منشور على منصة X ، موجها الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "إن كندا تخصص أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة - وسنضمن أن يتم ذلك بالقدر الضروري".

وتضمن المنشور مقطع فيديو للمساعدات التي تحمل العلمين الكندي والأردني، والتي يتم تحميلها في طائرة عسكرية أردنية وإسقاطها فوق غزة.

A new airlift of Canadian aid landed in Gaza today, with thanks to His Majesty King Abdullah II and our Jordanian partners.



Canada is dedicating more than $340 million in aid to address the humanitarian crisis in Gaza — and we will ensure it moves forward at the necessary scale. pic.twitter.com/SSBBclcq4o — Mark Carney (@MarkJCarney) July 31, 2025

وتصل المساعدات إلى القطاع المحاصر بعد يوم واحد من طرح كارني خطة لاعتراف كندا بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية متدهورة بسرعة".

وفي إعلانه عن قرار كندا، أشار كارني أيضاً إلى أن بلاده "تعمل بشكل مباشر مع شركاء مثل الأردن من أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها".