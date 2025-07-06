حماس: نرفض الادّعاءات الأمريكية بإلقائنا قنابل على "غزة الإنسانية"

وكالات

عبّرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأحد، عن رفضها ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية أن المقاومة ألقت قنابل على مراكز ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، مساء السبت، إن أمريكيين أصيبا في هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقع توزيع تابع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة لها عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، هاجمت حماس موقع توزيع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية، مما أسفر عن إصابة أمريكيين اثنين، هذا العمل العنيف ضد من يقدمون الإغاثة لسكان غزة يكشف فساد حماس (وفق قولها)، تبرعت المؤسسة بأكثر من 62 مليون وجبة - ولن يثني أي شيء هؤلاء العاملين الشجعان عن العمل. ندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين الأمريكيين".

وفي هذا السياق أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، اليوم السبت، إصابة جنديين أمريكيين بجروح طفيفة جراء انفجار قنبلة، في حادث أعقب مجزرة راح ضحيتها مئات المدنيين خلال انتظارهم للمساعدات إثر قصف إسرائيلي.

وقالت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إن الهجوم استهدف أحد مواقع توزيع المواد الغذائية، وأسفر عن إصابة عاملي إغاثة أمريكيين بجروح غير خطيرة.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الهجوم نُفذ على الأرجح بواسطة مهاجمين ألقيا قنابل يدوية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقيان العلاج وحالتهما مستقرة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".