أكسيوس: نتنياهو قد يرسل مفاوضين للدوحة لبحث هدنة مع حماس

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، إنه من المتوقع أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاوضين إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن مفاوضات الدوحة تهدف لسد الفجوات المتبقية بشأن التوصل إلى هدنة في غزة.

واستلمت إسرائيل رد حركة "حماس" بشأن مقترح التهدئة، وستجري حكومة نتنياهو مناقشات مكثفة السبت والأحد، حول رد حماس الأخير وبشأن مصير الحرب والمفاوضات، بحسب موقع (كان) العبري.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة غزة، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.