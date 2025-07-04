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إصابة 45 شخصا إثر انفجار بمحطة وقود في إيطاليا

09:54 م الجمعة 04 يوليه 2025

إيطاليا

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وكالات


أصيب 45 شخصا إثر انفجار ضخم وقع، اليوم الجمعة، بمحطة وقود في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب خدمات الطوارئ، فإن اثنين من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن نحو 45 شخصا أصيبوا في الانفجار، من بينهم مواطنون وأفراد من فرق خدمات الطوارئ.

ومن بين المصابين 11 شرطيا، وعنصر من قوات شرطة الكارابينيري "الدرك" الإيطالية، وستة رجال إطفاء، وثلاثة مسعفين تلقوا العلاج من جانب فرق الطوارئ والمسعفين.

وقالت فرقة الإطفاء في البداية إن الحادث وقع في حي برينيستينو، على مقربة من محطة تيرميني المركزية للقطارات، وذلك بعد الساعة 8 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وكانت فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الموقع استجابةً لتقارير عن تسرب غاز، وبدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات الإجلاء.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز مسال اشتعل أثناء نقله إلى شاحنة صهريج في مستودع غاز تابع لمحطة الوقود، التي احترقت بالكامل.


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إيطاليا روما محطة وقود
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