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وزير الخارجية الألماني: عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن تبدأ الآن

06:04 م الخميس 31 يوليه 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

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وكالات

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول اليوم الخميس، إن العملية نحو الاعتراف المتفاوض عليه بدولة فلسطينية "يجب أن تبدأ الآن"، مضيفا أن برلين ستعترف بالدولة الفلسطينية في نهاية العملية.

وأضاف فادفول في بيان: "بالنسبة لألمانيا، من الأرجح أن يأتي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية العملية، لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".

ولفت إلى أن ألمانيا لن تتراجع عن دعمها للدولة الفلسطينية، وربما تضطر إلى اتخاذ "خطوات أحادية الجانب"، دون أن يحدد ما هي تلك الخطوات.

وقال "في ضوء التهديدات العلنية بضم (الأراضي الفلسطينية) من قبل أجزاء من الحكومة الإسرائيلية، فإن عددا متزايدا بسرعة من الدول الأوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين حتى من دون عملية تفاوض مسبقة".

وأوضح وزير الخارجية الألماني، أنه سيسافر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم الخميس "لمناقشة الوضع المتدهور بشكل كبير".

وأضاف أن "الموت والمعاناة في قطاع غزة وصلت إلى أبعاد لا يمكن تصورها"، وأن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد في وضع الأقلية".

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