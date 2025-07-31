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السعودية ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطين

11:14 ص الخميس 31 يوليه 2025

السعودية

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(وكالات)


رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا، عن اعتزام بلديهما الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.


وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "قرار إيجابي" يعزز مسار حل الدولتين، ويعكس التوافق الدولي المتزايد حول ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


وأكدت المملكة أن مثل هذه القرارات تمثل دعمًا مهمًا للسلام العادل والشامل في المنطقة، وجددت دعوتها لبقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة تعزز من فرص تحقيق حل دائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.


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