تقارير: إسرائيل تهدد حماس بإجراءات عقابية حال عدم الموافقة على الصفقة

القاهرة- مصراوي

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل أرسلت، الليلة الماضية، عبر الوسطاء، رسالة مزدوجة إلى حركة حماس، تضمنت ردًا معدّلًا على رد الحركة المقدم الأسبوع الماضي بشأن المقترح الجديد للتهدئة، إلى جانب تهديد واضح بأنه: "في حال عدم الموافقة على هذا الرد المعدّل والذهاب إلى صفقة خلال أيام، ستتخذ إسرائيل إجراءات عقابية".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن من بين هذه الإجراءات "الإعلان عن ضم المنطقة الأمنية العازلة لإسرائيل".

في السياق ذاته، أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل نقلت لحماس وثيقة معدّلة ردًا على الوثيقة التي قدمتها الحركة الأسبوع الماضي.

وأشار أكسيوس، إلى أن ويتكوف سيغادر واشنطن اليوم متجهًا إلى إسرائيل، في أول زيارة له منذ ثلاثة أشهر، وتأتي في ظل جمود المفاوضات وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف خلال زيارته كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، لبحث سبل التخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة، مع زيارة ميدانية مرتقبة لمركز المساعدات الأمريكي داخل القطاع.