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مجلس النواب الأمريكي يوافق نهائيًا على قانون ترامب للضرائب

10:47 م الخميس 03 يوليه 2025

مجلس النواب الأمريكي

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واشنطن - (أب)

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، بصورة نهائية على قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة في لحظة فارقة في ولاية الرئيس الثانية.

وبعد نقاش محتدم وافق 218 عضوا مقابل رفض 214 على مشروع القانون الذي جاء بتكلفة سياسية كبيرة، حيث انضم عضوان جمهوريان بالمجلس إلى الديمقراطيين المعارضين له.

وأمضى قادة الحزب الجمهوري الليل في العمل ومارس ترامب بنفسه ضغوطا على عدد قليل من المتشككين ليتخلوا عن معارضتهم وإحالة مشروع القانون الذي يعتمد استقطاعات ضريبية وخفض للنفقات بقيمة 4.5 تريليون دولار إليه كي يصدق عليه ليصبح قانونا.

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