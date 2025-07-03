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السجن 5 سنوات بحق باحث أثار جدلا حول الهوية في الجزائر

05:03 م الخميس 03 يوليو 2025

الجزائر

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الجزائر - (د ب أ)

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، حكما بسجن الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث خمس سنوات على خلفية اتهامه بـ"استهداف الوحدة الوطنية"، و "الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"نشر خطاب الكراهية والتمييز".

كانت نيابة محكمة دار البيضاء في الجزائر العاصمة، التمست يوم الخميس الماضي، تسليط عقوبة سبع سنوات وغرامة مالية بنحو 5500 دولار، في حق بلغيث على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الهوية.

وأودع بلغيث الحبس المؤقت يوم الثالث مايو الماضي، عقب تصريحات تلفزيونية ضمنها بأن "الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية".

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