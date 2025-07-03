

وكالات

قررت أستراليا شراء صواريخ موجهة متوسطة المدى متطورة من الولايات المتحدة بقيمة 2.12 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج واسع النطاق "لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية والهجومية".

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية نيتها تخصيص صواريخ أمريكية متطورة "جو-جو"AIM‑120D‑3 بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار أسترالي.

وأشار بيان الدفاع الأسترالية إلى أن تلك الصواريخ مخصصة للمقاتلات متعددة المهام F/A‑18F Super Hornet و EA‑18G Growler وF‑35A Lightning II، بالإضافة إلى صواريخ AIM‑120C‑8 التي تُطلق من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية NASAMS، والتي ستُسلح لواء المشاة العاشر التابع للجيش الأسترالي.

واعتبر وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، أن هذه الاستثمارات "تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات القوات الدفاعية الأسترالية في ردع العدوان المحتمل وحماية المجال الجوي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ عملية الشراء عبر البرنامج الأمريكي Foreign Military Sales وأضاف كونروي أن الصواريخ الجديدة ستوفر "قدرة ضاربة موثوقة وستعزز قدرة الجيش على العمل على مسافات أبعد".

وأكد أن هذه الخطوة "تهدف إلى منع النزاعات المحتملة من خلال تعزيز الردع وإظهار الاستعداد العسكري لأستراليا في ظل تزايد عدم الاستقرار في منطقة الهندو-باسيفيك".