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الجارديان: إسرائيل استخدمت ذخائر ثقيلة في قصف مقهى بغزة ما يٌعد جريمة حرب

03:58 ص الخميس 03 يوليه 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

كشفت صحيفة "الجارديان" أن الصور التي حللتها تشير إلى استخدام إسرائيل ذخيرة ثقيلة في الضربة التي وقعت يوم الاثنين وأسفرت عن استشهاد العشرات على مقهى بمدينة غزة، وقد تشكل جريمة حرب.

قالت الصحيفة البريطانية، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مقهى "الباقة" المكتظ على شاطئ البحر في غزة بسلاح قوي وعشوائي يولد موجة انفجار هائلة وينشر الشظايا على مساحة واسعة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن خبراء الذخائر تمكنوا من التعرف على شظايا القنبلة على أنها أجزاء من قنبلة MK-82 متعددة الأغراض والتي تزن 230 كيلوغراما من صنع أمريكي.

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