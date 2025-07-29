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زيلنسكي: أوكرانيا تقترب من اتفاق مع هولندا لإنتاج المسيرات

11:30 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق تمويلي مع هولندا لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وفي خطاب له، قال زيلنسكي إنه يتوقع إتمام الاتفاق هذا الأسبوع، مضيفا:"سيجري تحويل 400 مليون يورو (460 مليون دولار) إضافية لشركاتنا الأوكرانية، ولمنتجي المسيرات الأوكرانيين إلى حسابات المنتجين الأوكرانيين هذا الأسبوع".

وتوسع أوكرانيا حاليا إنتاجها الخاص من الطائرات المسيرة بمساعدة مالية غربية لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى عدة هجمات روسية دامية وقعت خلال اليوم، كان أخطرها على سجن بالقرب من مدينة زابوريجيا الواقعة على خط المواجهة.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف على تليجرام إن ما لا يقل عن 17 نزيلا بالسجن قتلوا في الغارة الجوية وأصيب 42 آخرين.

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