(وكالات)

وقعت مشاجرة بين سياح عرب وموظفين في أحد المراكز الترفيهية بمنطقة كارتيبي في ولاية كوجالي التركية، بعد مطالبة السياح بدفع 2400 ليرة تركية مقابل أربع صور فوتوجرافية تم التقاطها لهم دون إذن، مما أدى إلى اعتداء عنيف على سائق الرحلة التركي الذي تدخل للدفاع عنهم.

وبحسب ما أوردته إذاعة "توريزم إف إم" المحلية التركية، فإن الخلاف بدأ عندما تفاجأ السياح العرب، بمطالبتهم بدفع المبلغ مقابل الصور، وهو ما أثار غضبهم واحتجاجهم داخل المركز. ليتدخل السائق التركي مصطفى يلماز، البالغ من العمر 40 عامًا، لتهدئة الموقف، والذي أبلغهم بأنهم غير ملزمين بشراء الصور.

غير أن تدخله قوبل بعنف من قبل موظفين في المركز، حيث تعرض للاعتداء بالضرب، ما أدى إلى إصابته كسور في أنفه. وقال يلماز، الذي يعمل في قطاع السياحة منذ أكثر من 13 عامًا، إنه فوجئ بلكمة مباشرة في وجهه أثناء حديثه مع إحدى الموظفات، تبعتها هجمات من ثلاثة أو أربعة موظفين آخرين.

وأضاف: "كل ما قلته إن الزبائن ليسوا مضطرين لشراء الصور. لكنهم قالوا لي: بأي حق تتحدث؟ ثم تعرضت للضرب بشكل مفاجئ. أكثر ما صدمني أن أكثر من 100 سائق ومرشد سياحي كانوا في المكان، ولم يتدخل أحد منهم".

وأكد السائق أنه تقدم بشكوى رسمية، وتم القبض على اثنين من المشتبه فيهم بالاعتداء، بينما أظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة كاملة.

ونُقل يلماز إلى إسطنبول لتلقي العلاج، حيث يخضع حاليًا للراحة استعدادًا لإجراء عملية جراحية.