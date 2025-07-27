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سوريا: إجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل

10:01 م الأحد 27 يوليه 2025

سوريا

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دمشق - (أ ب)

صرح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري لوسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بأن سوريا ستجري انتخابات برلمانية في شهر سبتمبر.

وقال محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الانتخابات ستجري في الفترة بين 15 و20 سبتمبر.

وستكون هذه أول انتخابات تجرى في ظل السلطات الجديدة في البلاد، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد إثر هجوم خاطف شنه مقاتلو المعارضة في ديسمبر الماضي.

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انتخابات برلمانية سورية سوريا مجلس الشعب السوري
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