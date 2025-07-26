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باكستان تحذر من حدوث فيضانات جليدية

04:09 م السبت 26 يوليه 2025

فيضانات

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بيشاور- (أ ب)

حذرت باكستان، اليوم السبت، من حدوث فيضانات جليدية في شمال غرب البلاد، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة الأسبوع المقبل.

وقال أنور شهزاد، أحد المتحدثين باسم الهيئة المحلية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الغزيرة في إقليم خيبر باختنونخوا كانت أكثر غزارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الطقس وإصدار تحذيرات من فيضانات ناجمة عن انفجارات بحيرات جليدية.

وذكر خطاب من الهيئة، تم إرساله في منتصف يوليو أن "الارتفاع المستمر في درجات الحرارة ربما يؤدي إلى تسريع ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية والأحداث الجوية اللاحقة" في المناطق المعرضة للخطر في المنطقة.

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