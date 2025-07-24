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عائلات الأسرى الإسرائيليين: عودة طاقم التفاوض من الدوحة تثير القلق

05:54 م الخميس 24 يوليه 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

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وكالات

عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عن قلقها العميق إزاء عودة الوفد التفاوضي الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة دون الإعلان عن أي تقدم ملموس، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا على تعثر أو حتى احتمال انهيار المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقالت العائلات في بيان صدر مساء اليوم، إنّ "كل يوم يمر دون تقدم يزيد من خطر فقدان الفرصة لاستعادة الرهائن أحياء"، مشيرة إلى أنّ الوضع الإنساني في القطاع وتطورات العمليات العسكرية يضاعفان من تعقيد الملف.

وأضاف البيان: "ندعو رئيس الوزراء الإسرائيلي وفريق التفاوض إلى تقديم تحديث فوري وشفاف بشأن وضع المفاوضات"، محذرين من أن الغموض والبطء في إدارة هذا الملف "يضع مصير أبنائنا في مهب الريح".

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