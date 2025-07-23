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روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل مزيد من الأسرى

10:43 م الأربعاء 23 يوليه 2025

روسيا وأوكرانيا

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وكالات

اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال اجتماع في تركيا، مساء الأربعاء، على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، إن كييف حققت تقدما في قضية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، معربا عن امتنانه للشركاء الذين ساندوا جهود السلام خاصة تركيا.

وطالب شميهال، الجانب الروسي بإظهار مقاربة بناءة من أجل تحقيق السلام، مضيفا "يمكننا إعداد أجندة من أجل لقاء يجمع زيلينسكي وبوتين قريبا".

وأوضح شميهال، أن الوفدين الأوكراني اتفق على تبادل 120 أسيرا مع الجانب الروسي، مؤكدا استعداد كييف لوقف إطلاق النار لكن الجانب الروسي هو من لا يوافق عليه.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن أولوية كييف وقف إطلاق النار وتنظيم لقاء يجمع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

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