إسرائيل: حماس هي التي ترفض كل العروض لوقف الحرب

وكالات

زعم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" هي التي ترفض كل العروض لوقف الحرب.

وأشار دانون، إلى أن إسرائيل تعمل على تفكيك ما وصفه بـ"شبكات الإرهاب" بينما تعمل الأمم المتحدة على الانحياز للمنظمات التي تصدر بيانات مضللة مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، وفق ادعائه. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بمراجعة أمنية لكل العاملين في "أوتشا".

وفي سياق منفصل، أكد دانون أن إسرائيل لن تسمح بأن يكون حزب الله تهديدا على حدودها مع لبنان.

وأوضح المندوب الإسرائيلي، أن الدروز في السويداء السورية يشعرون بالفزع جراء الهجمات و"واجبنا الوقوف إلى جانبهم لأنهم من الأقليات".