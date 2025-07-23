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إعلام عبري: وزير الخارجية الإسرائيلي يدين الغارات الروسية على أوكرانيا

12:51 م الأربعاء 23 يوليو 2025

نتنياهو يكلف جدعون ساعر بحقيبة وزارة الخارجية

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وكالات

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن تضامن تل أبيب مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أنهم يواجهون معًا "أوقاتًا صعبة مليئة بالتحديات".

وقال ساعر إنه ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا التهديدات الأمنية في وجه أوروبا والشرق الأوسط.

وندد وزير الخارجية الإسرائيلي بالغارات الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وشكر ساعر وزير الخارجية الأوكراني على التنديد بحركة حماس و"دعمه حقنا في الدفاع عن أنفسنا"، وفق قوله.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بنظيره الأوكراني أندريه سيبيها في مقر وزارة الخارجية الأوكرانية بكييف صباح الأربعاء، وفقًا لما أفادته "جيروزاليم بوست".

ووصل ساعر، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة رسمية، بحسب ما أعلنه السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي.

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جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي تل أبيب أوكرانيا
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