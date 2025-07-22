أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، عن فقدان الاتصال بمجموعة المقاومين المكلفة بتأمين الجندي الإسرائيلي الأسير روم بريسلافسكي، وذلك عقب عملية توغل عسكرية إسرائيلية في مناطق يُعتقد بوجود الأسير فيها.

وقال الناطق باسم سرايا القدس في بيان رسمي: "نفيد بفقد الاتصال منذ يوم أمس مع مجموعة التأمين التي تحتجز الجندي الصهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال ومحاصرتها لعدد من المناطق التي يُتوقع وجود الأسير بداخلها"، مضيفًا: "لا نعلم مصير المجموعة أو الأسير حتى هذه اللحظة".

وأضاف البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمّد تجاهل ملف أسراه لدى المقاومة، وتسعى حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى قتلهم بدلاً من التفاوض لاستعادتهم، وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".