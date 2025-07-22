4 وفيات بغزة بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بتسجيل 4 وفيات في القطاع بينها طفلان بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة الفلسطيني أحمد الحسنات نتيجة سوء التغذية.

ويأتي الإعلان عن وفاته بعد دقائق من استشهاد رضيعين -أحدهما من شمال القطاع عمره 40 يومًا، والثاني من جنوبه- بسبب حرب التجويع الإسرائيلية على القطاع.

ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة بمن فيهم زملائها في الوكالة يُغمى عليهم بسبب الجوع الشديد.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع مارس الماضي، فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية في تاريخه.