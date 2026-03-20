أدى الآلاف من مواطني الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة، في الساحات المخصصة والمساجد الكبرى بكافة أنحاء المحافظة.

توافد حاشد وجاهزية 612 ساحة للصلاة

وشهدت ساحة مصلى "سيدي بشر" شرقي الإسكندرية توافد مئات المصلين منذ الساعات الأولى للفجر في مشهد احتفالي لافت.

وكانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد أعلنت عن تجهيز 612 ساحةً مخصصة للصلاة، موزعة جغرافيًا على مختلف الإدارات الفرعية، لتغطية كافة المناطق السكنية والتيسير على المواطنين لأداء الشعيرة في إطار آمنًا ومنظمًا.

جاءت استعدادات العيد برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة فضيلة الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وأشرف على التنفيذ الميداني كل من الشيخ ماهر عبد الجواد مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير الإدارات، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير المتابعة، لضمان مراجعة كفاءة الساحات واختيار أئمة متميزين لإلقاء الخطبة بما يعكس وسطية الدين.

الضوابط اللوجستية

وأكدت مديرية الأوقاف أن اختيار الساحات تم بعناية فائقة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لاستيعاب أكبر عددًا من المصلين.

وشملت الاستعدادات حملات نظافة وتعقيم مكثفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز قيم المحبة والسرور. وتأتي هذه الجهود ضمن الدور الدعوي لوزارة الأوقاف في إحياء الشعائر الدينية وخدمة أهالي الإسكندرية بشكل فعالاً طوال أيام العيد.