مقتل 19 وإصابة 100 إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنجلاديش

(أ ب)

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في حرم مدرسة بالعاصمة البنجلاديشية دكا، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، من بينهم الطيار، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقال الجيش ومسؤول إطفاء إن طائرة صينية الصنع من طراز "إف-7 بي جي أي"، تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي تحطمت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في ضاحية أوتارا بدكا بعد ظهر اليوم الإثنين، أثناء حضور الطلاب للدروس.

وذكرت إدارة الإطفاء والدفاع المدني أن 19 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب، لقوا حتفهم، وأنه تم إنقاذ 116 مصابا بجروح، حيث أصيب عدد كبير منهم بحروق.

وأعلنت الحكومة أن غدا الثلاثاء يوم حداد وطني، حيث سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش إن الطائرة أقلعت من قاعدة "إيه كيه خاندكار" الجوية في حي كورميتولا بالعاصمة دكا في الساعة 1:06 مساء بالتوقيت المحلي، وأنها تحطمت بعد ذلك بوقت قصير، حيث اندلعت فيها النيران على الفور.

وذكرت التقارير أن الطائرة "تعرضت لخلل فني"، مشيرة إلى أن لجنة رفيعة المستوى تابعة لسلاح الجو ستجري تحقيقا لتحديد السبب.

يذكر أن هذا هو أخطر حادث تحطم طائرة تشهده العاصمة البنجلاديشية في الآونة الأخيرة.

وقال الأطباء في مستشفى أوتارا أدونيك إنه تم نقل أكثر من 60 طالبا، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، إلى مستشفى متخصص في الحروق بعد وصولهم مصابين بحروق.