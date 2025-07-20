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الحوثي: سنواصل عملياتنا العسكرية ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي

09:05 م الأحد 20 يوليه 2025

عبد الملك الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، الأحد، إن حجم التخاذل الرهيب للأمة جعل الاحتلال الإسرائيلي ومعه الأمريكي يطمئنان إلى انعدام أي ردة فعل مهما فعلا ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الحوثي، أن الشعب اليمني سيواصل مساره في التعبئة وتنفيذ العمليات العسكرية ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، مشيرا إلى أن "موقفنا ثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي".

وأضاف الحوثي: "الشعب الفلسطيني جزء منا ومظلوميته مظلومية للأمة بأسرها".

وقبل أيام، أوضح الحوثي، أن عمليات الجماعة اليمنية هذا الأسبوع استهدفت أهدافا تابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا والنقب وأم الرشراش، مشددا على أن الموقف اليمني جاد في الاستهداف لسفن الشركات المخالفة لقرار الحظر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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الحوثيين اليمن عبد الملك الحوثي الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني عمليات الجماعة اليمنية
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