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لبنان: قوات إسرائيلية اجتازت السياج الحدودي لتنفيذ أعمال تجريف

08:20 م الأحد 20 يوليه 2025

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال الجيش اللبناني في بيان، الأحد، إن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازت السياج الحدوي وعزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش بنت جبيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الجيش اللبناني، إلى أنه عزز انتشار قواته في مواجهة اجتياز قوات الاحتلال الإسرائيلي للسياج الحدودي، موضحا أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل" وثقت الخروقات مما أجبر القوات المعادية على العودة.

وأكد الجيش اللبناني، أنه يتابع بالتعاون مع قوات اليونيفيل التطورات عند الحدود الجنوبية للبلاد.

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