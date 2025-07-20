وكالات

أعلنت شركة أسترونومر، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال إدارة البيانات، أن مديرها التنفيذي أندي بايرون قدم استقالته بعد انتشار مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بايرون في لحظة وهو يحتضن إحدى موظفات الشركة خلال حفل موسيقي، مما أثار غضبا واسعا، خاصة بعد معرفة أن كليهما متزوج من شخص آخر.

وتسبب الفيديو في موجة غضب على الإنترنت، حيث رأى الكثيرون أن تصرفات بايرون لا تليق بمسؤول في منصبه، ما دفع مجلس إدارة الشركة إلى قبول استقالته على الفور.

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن ما حدث لا يعبر عن قيمها، مؤكدة أنها تتوقع من قادتها الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والمسؤولية.

وأضافت الشركة أن بيت ديجوي، أحد مؤسسيها ومدير المنتجات، سيتولى مهام المدير التنفيذي مؤقتًا حتى يتم العثور على مدير جديد، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل البحث عن قائد جديد للمرحلة القادمة.

ورغم الجدل الكبير، أكدت أسترونومر أن خدماتها لم تتأثر، وأن فرقها مستمرة في العمل على تطوير حلول إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن هذه الضجة لن تؤثر على جودة منتجاتها أو التزامها بتلبية احتياجات عملائها.

وبدأت الواقعة، بعدما التقطت عدسات "كيس كام" لقطة لبايرون وهو يحتضن كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في الشركة، حيث الثنائي مرتبكين للغاية عندما ظهرت صورتهما على الشاشة الكبيرة، وحاولا إخفاء وجهيهما.

وعلّق المغني كريس مارتن على الواقعة، ساخرا: "إما أنهما في علاقة سرية، أو أنهما خجولان جدا".

الواقعة بدأت خلال حفل لفرقة كولدبلاي في بوسطن، ضمن جولتها العالمية "ميوزيك أوف ذا سفيرز" التي حققت أرباحا ضخمة.

وسرعان ما انتشر الفيديو، إذ حصد أكثر من 5.8 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك" خلال ساعات قليلة، وبعد أن كشفت وسائل الإعلام عن هوية الثنائي، تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، حيث زوجة بايرون، ميجان كيريجان، أزالت لقب زوجها من صفحتها على فيسبوك، مما أثار شائعات عن انفصال محتمل.

وتباينت ردود ردود الفعل على الواقعة بين من تعاطف مع الزوجة ومن انتقد تصرفات المسؤولين في الشركة، مع دعوات للتحقيق في العلاقة بين بايرون وكابوت، خاصة أن منصبيهما حساسان.

لاحقا، علّق بايرون على الواقعة، في بيان أعرب فيه عن أسفه العميق للحظة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ما كان يُفترض أن يكون ليلة مليئة بالموسيقى والسعادة تحول إلى خطأ شخصي كبير تم عرضه أمام الجميع، أعتذر من لزوجتي وعائلتي وزملائي في العمل.. أنتم تستحقون مني أن أكون أفضل كشريك وأب وقائد".

وأضاف: "هذا ليس الشخص الذي أريد أن أكونه، ولا الطريقة التي أرغب في تمثيل الشركة التي عملت على بنائها، سآخذ بعض الوقت الآن للتفكير في تصرفاتي، وتحمل مسؤولية ما حدث، وتحديد خطواتي القادمة على الصعيدين الشخصي والمهني.. أتمنى أن تتاح لي بعض الخصوصية خلال هذه الفترة".

وختم بايرون بيانه بالقول: "أشعر بالضيق لأن لحظة خاصة أصبحت متداولة علنا دون موافقتي، أحترم الفنانين والمشاهير، لكنني أتمنى أن نفكر جميعا في تأثير تحويل حياة شخص إلى مادة للتسلية.. كما قال صديق في إحدى الأغنيات: الأضواء سترشدك إلى البيت، وستُشعل روحك، وسأحاول إصلاح ما حدث".